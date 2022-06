Come da pronostico è subito grande Italia agli Europei di scherma in corso di svolgimento nella città turca di Antalya.La prova individuale di fioretto vede due azzurre qualificate alle semifinali, Alice Volpi ed Arianna Errigo, mentre le altre portacolori Francesca Palumbo e Martina Favaretto sono state eliminate nei derby italici durante la mattinata.

Poche difficoltà per la favorita della vigilia Alice Volpi nell’assalto d’esordio contro la svedese Miriam Schreiber, battuta 15-7. Al turno successivo la trentenne toscana si è sbarazzata dell’ucraina Kateryna Chentsova (15-10) per poi sconfiggere di misura la temibile teutonica Anne Sauer (11-10). Un’altra tedesca, Leonie Ebert, la attende in semifinale.

Francesca Palumbo ha schiantato in apertura la romena Malina Calugareanu (15-3) prima di spezzare i sogni di gloria della connazionale Martina Favaretto, estromessa dal torneo con il punteggio di 15-11. Lo scontro fratricida dei quarti ha premiato Arianna Errigo, vittoriosa per 15-3.

L’esperta schermitrice lombarda era riuscita ad avanzare nel tabellone grazie ai roboanti trionfi contro l’austriaca Anita Blaze (15-8) e la polacca Martyna Dlugosz (15-4), a partire dalle 17.30 (ora di inizio delle semifinali) troverà sulla sua strada la francese Ysaora Thibus.

Giornata finora da incorniciare per le fiorettiste del Bel Paese, che hanno palesato una condizione fisica dirompente in pedana come testimonia il parziale di 8-1 di Alice Volpi nel match dei quarti. Mal che vada l’Italia chiuderà la rassegna con due bronzi al collo, ma è lecito sognare un epilogo tutto tricolore!

