Sfuma il primo titolo per l’Italia agli Europei di scherma di Antalya. Arianna Errigo conquista la medaglia d’argento nel fioretto femminile, cedendo in finale alla tedesca Leonie Ebert per 15-11. La ventiduenne tedesca si è laureata per la prima volta campionessa d’Europa, confermando i progressi una stagione che ha visto esplodere in maniera definitiva il suo talento.

Errigo si consola comunque con un argento importante e che segna il ritorno sul podio della lombarda, che aveva vissuto delle stagioni complicate negli ultimi anni. Si tratta della settima medaglia individuale agli Europei per Arianna, che aveva vinto l’ultima volta un argento nel 2018 a Novi Sad.

Ad

Tornando alla finale, Errigo è partita subito forte, portandosi sul 3-0. La tedesca, però, è riuscita a rientrare, trovando il primo vantaggio sul 6-5. Un assalto combattuto e che ha visto Ebert allunga sul +3 (11-8). Errigo si è riavvicinata (10-11), ma c’è stato un nuovo parziale della tedesca, che ha poi chiuso per 15-11.

Scherma Anche Luca Curatoli si arrende in finale agli Europei : è argento 2 ORE FA

Per l’Italia c’è stata anche la medaglia di bronzo di Alice Volpi. La toscana era stata sconfitta in semifinale proprio da Ebert con il punteggio di 15-9.

Europei Scherma Errigo, è argento nel fioretto: l'ultimo punto nella finale con Ebert 2 ORE FA