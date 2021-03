Festa azzurra a Kazan! Fantastica vittoria dell’Italia nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di spada che si è tenuta sulle pedane russe. Il quartetto composto da Andrea Santarelli, Marco Fichera, Gabriele Cimini ed Enrico Garozzo ha sconfitto in finale l’Ucraina per 44-43.

Una vittoria arrivata grazie ad un’incredibile rimonta di Marco Fichera nell’ultimo assalto. Lo spadista siciliano è salito in pedana sul 37-30 in favore dell’Ucraina e ha saputo rimontare Anatolii Herey fino al 44-43 conclusivo. Il nativo di Acireale si era già reso protagonista in semifinale, trascinando l’Italia al successo sulla Russia per 33-32 al minuto supplementare.

Gli azzurri avevano cominciato il loro cammino ieri contro la Danimarca, battuta negli ottavi per 45-37 e poi hanno superato quest’oggi come prima sfida nei quarti la Corea del Sud con il punteggio di 44-40. Terzo posto per la Cina che ha battuto la Russia per 45-39.

