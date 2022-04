Giornata trionfale per i colori azzurri in quel di Plovdiv. La trasferta bulgara di Coppa del Mondo riserva all’Italia il ruolo di assoluta protagonista nella prova individuale di fioretto,vinta da Alessio Foconi sui compagni di squadra Daniele Garozzo e Tommaso Marini; terzo gradino del podio anche per l’ungherese Gergo Szemes.

Percorso privo di insidie quello di Marini sino al penultimo atto: lo schermidore delle Fiamme Oro si impone in mattinata sull’austriaco Johannes Poscharnig (15-3) e rifila un 15-4 al rappresentante di Hong Kong Nicholas Edward Choi prima di sconfiggere anche l’altro asiatico Ka Long Cheung (15-8) ed il connazionale Guillaume Bianchi (15-13).

Il derby fratricida in semifinale lo condanna a vantaggio di Daniele Garozzo (15-6), la terza posizione dopo lo splendido acuto in terra serba è comunque un risultato di grande caratura. Lo stesso Garozzo aveva battuto, nell’ordine, il polacco Andrzej Rzadkowski (14-13), il britannico James-Andrew Davis (15-7), il giapponese Kenta Suzumura (15-12) e l’egiziano Mohamed Hamza (15-8).

Sugli scudi l’incontrastabile Alessio Foconi, mattatore dell’argentino Nicolas Marino (15-8) al primo turno e dell’ucraino Andrii Pobregniak (15-6) al secondo. Tutto facile agli ottavi (annichilito lo statunitense Alexander Massialas per 15-9) e ai quarti contro l’altro americano Gerek Meinhardt (15-11), poi il sofferto 15-14 in semifinale contro l’ungherese Gergo Szemes. Nell’assalto cruciale il trionfo conquistato su Garozzo con il punteggio di 15-11.

Domani spazio alla prova a squadre: l’Italia ha dalla sua i favori del pronostico e scenderanno in pedana proprio Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi che tante soddisfazioni ci hanno regalato in questo indimenticabile sabato schermistico.

