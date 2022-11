Dopo tre secondi posti, finalmente l’Italia si sblocca nella spada femminile e coglie il primo successo stagionale in Coppa del Mondo. A salire sul gradino più alto del podio è una strepitosa Alberta Santuccio, che trionfa a Tallinn, battendo in finale per 15-11 la francese Marie-Florence Candassamy. Per la siciliana è la seconda vittoria della carriera dopo quella ottenuta nel Grand Prix di Budapest del marzo scorso.

Un cammino cominciato con il 15-13 al primo turno contro la svizzera Faivre e poi proseguito con un perentorio 15-8 contro l’ucraina Bezhura. Vittoria con il brivido sia agli ottavi sia ai quarti, con Santuccio che ha sconfitto all’ultima stoccata prima la svizzera Brunner (15-14) e poi l’ungherese Kun (11-10). In semifinale la siciliana è stata fenomenale, non lasciando scampo alla cinese Zhu, battuta per 15-6.

Ad

Si ferma ad un passo dal podio il cammino di un’ottima Nicol Foietta, sconfitta dalla sudcoreana Sera Song per 15-8. Negli ottavi di finale Foietta aveva battuto Alexandra Ndolo (15-8), alla sua prima gara con la nuova bandiera del Kenya, dopo che ha vestito i colori della Germania per 15 anni. Eliminazione agli ottavi di finale per Rossella Fiamingo, battuta dalla cinese Zhu per 15-8. Ultima stoccata fatale per Federica Isola nei sedicesimi, con l’azzurra battuta 8-7 dalla brasiliana ed ex italiana Nathalie Moellhausen. Fuori allo stesso turno anche Roberta Marzani, mentre al primo assalto erano uscite Mara Navarria, Eleonora De Marchi e Giulia Rizzi.

Scherma L'Italia del fioretto è d'oro: la festa degli azzurri sul podio 23/07/2022 ALLE 18:05

***

La Coppa del Mondo 2022 della sciabola maschile ha preso invece il via ad Algeri. Subito un secondo posto per l’Italia, con Luigi Samele, andato solo vicino ad un successo che manca da ormai sei stagioni. Il primo vincitore dell’anno è dunque il georgiano Sandro Bazadze che si impone per 15-13.

Il cammino dell’azzurro verso la finale non è stato privo di insidie, a partire dal durissimo assalto dei sedicesimi di finale, vinto contro il rumeno Matei Cidu solo all’ultima stoccata. 15-11 il punteggio con cui ha invece superato il tedesco Frederic Kinder agli ottavi di finale. Incroci durissimi per lui anche ai quarti, dove ha dovuto superare il rumeno Iulian Teodosiu, numero 8 del ranking, prima di battere con lo stesso punteggio il francese Bolade Apithy, che nel ranking occupa la posizione numero 7. Al foggiano non è riuscita l’impresa anche in finale, dovendosi arrendere a Bazadze, bronzo mondiale e secondo nel ranking.

Meno brillante la prestazione di Luca Curatoli che, dopo aver superato piuttosto agevolmente il cinese Shen Chenpeng e poi il francese Charles Colleau, ha dovuto capitolare agli ottavi di finale contro l’egiziano Ziad Elsissy, sconfitto poi solo in semifinale da Bazadze. Non sono riusciti a superare i sedicesimi Pietro Torre, Dario Cavaliere, Giacomo Mignuzzi, Giovanni Repetti e Michele Gallo. mentre il torneo di Matteo Neri si è fermato ai trentaduesimi. Appuntamento dunque a domani per la prova a squadre, in cui l’Italia si schiererà con Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

***

Si apre con un podio per l'Italia anche la Coppa del Mondo di fioretto maschile. A coglierlo è stato Alessio Foconi, che ha chiuso al secondo posto a Bonn, sconfitto in finale dal giapponese Kyosuke Matsuyama con il punteggio di 15-11. Si tratta del quindicesimo podio in carriera per l’azzurro, che non era riuscito a raccogliere una medaglia individuale ad Europei e Mondiali, ripartendo in questa nuova stagione subito con un ottimo risultato. Davvero eccellente la prestazione di Foconi in semifinale, con il ternano che aveva battuto il britannico Marcus Mepstead, sul gradino più basso del podio insieme al francese Enzo Lefort, campione del mondo in carica, sconfitto da Matsuyama per 15-12.

Purtroppo il sorteggio ha voluto un derby azzurro ai quarti di finale, privando l’Italia di una possibile doppietta sul podio. A farne le spese è stato Daniele Garozzo, che ha perso contro Foconi per 15-13 al termine di un assalto molto combattuto. Si è fermato, invece, agli ottavi di finale Guillaume Bianchi, sconfitto anche lui da Matsuyama con il punteggio di 15-8. Bianchi aveva messo fine al cammino di Tommaso Marini nei sedicesimi di finale. Il numero uno del mondo ha perso la sfida con il connazionale e compagno nella prova a squadre domani (ci saranno anche Foconi e Garozzo) per 15-8. Fuori allo stesso turno anche Alessio Di Tommaso (15-7 con l’egiziano Abouelkassem) ed Edoardo Luperi (15-10 con l’americano Itkin). Eliminati al primo assalto di giornata, invece Giorgio Avola, Giuseppe Lombardi e Tommaso Martini.

Trionfo Italia anche nel fioretto uomini: Garozzo, stoccata d'oro

Scherma Trionfo Italia anche nel fioretto uomini: Garozzo, stoccata d'oro 23/07/2022 ALLE 17:38