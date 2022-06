Arianna Errigo è in finale agli Europei di Antalya. Quattro anni dopo l’ultima volta a Novi Sad, la lombarda tornerà in pedana per giocarsi la medaglia d’oro continentale. Ad aspettarla in finale ci sarà la tedesca Leonie Ebert, che ha spezzato il sogno dell’Italia di una sfida tutta azzurra con Alice Volpi, che ha dunque vinto la medaglia di bronzo.

Davvero eccellente l’assalto di Errigo in semifinale contro la francese Ysaora Thibus. La monzese si è imposta con il punteggio di 15-11, in una sfida che ha quasi sempre visto l’azzurra in vantaggio. Errigo è partita bene (2-0), poi ha subito tre stoccate da parte della francese. Arianna ha ripreso poi il comando dell’assalto portandosi prima sul 5-4 e poi sul 7-5. Thibus è riuscita a rientrare sull’11-11, ma sono poi arrivate quattro stoccate di Errigo.

Come detto è sfumata la finale tutta azzurra, visto che Alice Volpi si è arresa in semifinale alla tedesca Leonie Ebert con il punteggio di 15-9. Un assalto che ha visto la toscana in difficoltà quasi da subito, subendo un parziale negativo ad inizio assalto.

Volpi era partita bene, portandosi sul 3-2, ma Ebert ha messo a segno cinque stoccate consecutive. La tedesca ha poi allungato sul 10-5 e poi sul 12-7. Alice non è mai riuscita a ritrovare ritmo, mancando la rimonta e perdendo per 15-9. Toccherà ora ad Arianna Errigo vendicare la compagna di squadra.

