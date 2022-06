L’Italia chiude gli Europei 2022 di scherma, svoltisi nella città turca di Antalya, mettendosi l’argento al collo nella prova a squadre di sciabola femminile. Epilogo amaro contro la Francia, vittoriosa per 23-45, resta la soddisfazione di una medaglia affatto scontata.

Si tratta del secondo acuto nella disciplina dopo la piazza d’onore di Rossella Gregorio nella manifestazione individuale. Il quartetto formato da Michela Battiston, Eloisa Passaro, Martina Criscio e la stessa Gregorio ha battuto le padrone di casa ai quarti (45-40) per poi sconfiggere l’Ungheria in semifinale (45-38). Nello scontro per il bronzo, magiare ko a vantaggio dell’Ucraina (45-41).

Le cugine d’Oltralpe non hanno mai prestato il fianco alle azzurre durante l’atto conclusivo. Avvio sprint targato Balzer (2-5) e Noutcha (3-10), Queroli si è difesa bene (7-15) prima di cedere nuovamente campo a Noutcha (8-20). Criscio non è riuscita a bloccare l’impeto di una Balzer in grande spolvero (9-25), Battiston ha provato ad esaltarsi quando ormai era già troppo tardi (14-30). Finale in discesa con gli incontri di chiusura (18-35, 20-40, 23-45).

Poco male per l’Italia, straripante su tutti i fronti sin dall’inizio della rassegna: il medagliere recita quattro ori, sette argenti e tre bronzi, malloppo dal peso specifico difficilmente ipotizzabile alla vigilia. Tra meno di un mese ci saranno i Mondiali: i nostri portacolori saranno sicuri (e temuti) protagonisti!

