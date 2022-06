Ennesima medaglia messa in bacheca dal contingente azzurro agli Europei 2022 di scherma. Le pedane di Antalya fanno da cornice all’impresa di Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Federico Vismara e Davide Di Veroli, campioni continentali nella spada a squadre dopo la vittoria in finale ai danni di Israele (45-32).

Il quartetto tricolore ha saputo affrontare gli scontri di giornata con grinta e tecnica, imponendosi agli ottavi contro la Repubblica Ceca (45-34) e ai quarti contro la Svizzera (45-41), grazie ad una bella rimonta negli assalti conclusivi. Indimenticabile la sfida delle semifinali vinta all’ultimo respiro sulla Francia (45-44): dopo essere stata sotto di otto punti a metà incontro l’Italia ha rimontato di prepotenza, fino al super recupero targato Di Veroli: il romano classe 2001 è riuscito a mettere alle strette Yannick Borel, costringendolo ad alzare bandiera bianca. La Francia si è consolata con il bronzo (nella ‘finalina’ danesi sconfitti 45-41).

Ad

Scherma Francia troppo forte: Italia d’argento nella sciabola femminile a squadre UN' ORA FA

Mai in discussione il predominio azzurro nel match d’epilogo: dopo un avvio a rilento (2-1) Cimini ha dato la prima scossa (7-3), lasciando a Santarelli il compito di allungare ulteriormente (13-6). Lo stesso Cimini si è messo di nuovo in evidenza nel quarto assalto (20-9), poi è toccato a Di Veroli infliggere il 25-12 che ha spezzato i sogni di gloria degli israeliani.

Nel finale i tre alfieri si sono limitati a gestire, chiudendo gli ultimi parziali in scioltezza (30-18, 35-25, 40-28 e 45-32). L’Italia non vinceva la prova a squadre di spada dal lontano 1999 e la prestazione odierna ha scacciato via l’opaco esito della gara individuale.

L'Italia torna sul tetto d'Europa: è oro nella spada maschile a squadre

Scherma L'Italia torna sul tetto d'Europa: è oro nella spada maschile a squadre 2 ORE FA