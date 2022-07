francese Ysaora Thibus dopo un torneo disputato su livelli altissimi, in cui la fiorettista Azzurra ha mostrato lampi di quel dominante talento che avevamo visto fino a qualche anno fa. Secondo oro di sempre, nella specialità, per la Francia, dal momento che Thibus rimette la nazionale transalpina sul gradino più alto del podio iridato a distanza di oltre 50 anni dal successo di Marie-Chantal Demaille a Vienna 1971. Seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali di Scherma che si stanno svolgendo a Il Cairo. Arianna Errigo conquista infatti uno splendido argento nel Fioretto individuale femminile, cedendo soltanto alladopo un torneo disputato su livelli altissimi, in cui la fiorettista Azzurra ha mostratoche avevamo visto fino a qualche anno fa. Secondo oro di sempre, nella specialità, per la Francia, dal momento che Thibus rimette la nazionale transalpina sul gradino più alto del podio iridato adal successo dia Vienna 1971.

La finale si chiude infatti sul 15-10 in favore di Thibus, la quale gestisce meglio la misura e, dopo un avvio molto equlibrato, scappa via accumulando anche 4/5 stoccate di margine. Qualche recriminazione nell'angolo italiano, con Stefano Cerioni decisamente in disaccordo con alcune decisioni arbitrali. Matura comunque il 9° podio iridato in carriera per Errigo, che consente all'Italia di centrare la 351ª medaglia iridata della sua storia.

Tuttte le medaglie iridate di Arianna Errigo

Antalya (Turchia) 2009, medaglia di bronzo

Parigi (Francia) 2010, medaglia d'argento

Budapest (Ungheria) 2013, medaglia d'oro

Kazan (Russia) 2014, medaglia d'oro

Mosca (Russia) 2015, medaglia di bronzo

Lipsia (Germania) 2017, medaglia di bronzo

Wuxi (Cina) 2018, medaglia di bronzo

Budapest (Ungheria) 2019, medaglia di bronzo

Il Cairo (Egitto) 2022, medaglia d'argento

