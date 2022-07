Dopo la trionfale manifestazione europea gli schermidori azzurri si preparano all’appuntamento clou dell’anno. Dal 18 al 23 luglio le pedane egiziane de Il Cairo ospiteranno la rassegna iridata con l’Italia sicura protagonista e che si presenta ai nastri di partenza con l’intenzione di fare la voce grossa. Già da lunedì quando in pedana l’Italia presenterà, Luca Curatoli e l’argento olimpico nella sciabola a Tokyo 2020 Luigi Samele , fermato dai problemi fisici in quel di Antalya, la speranza è quella di fare il pieno di medaglie come è già successo il mese passato in Turchia dove l’Italia ha dominato il medagliere portandosi a casa 4 medaglie d’oro, 7 argenti e 3 bronzi.