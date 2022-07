Alice Volpi, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Francesca Palumbo vincono la medaglia d’oro nel fioretto a squadre distruggendo la resistenza degli Stati Uniti con il punteggio di 45-27. Niente da fare per la campionessa olimpica Lee Kiefer e il quartetto USA composto da Zander Rhodes, Maia Mei Weintraub e Jacqueline Dubrovich: le azzurre hanno dominato dal primo all’ultimo assalto, con una Arianna Errigo semplicemente meravigliosa.

Quello del fioretto femminile è il primo oro italiano ai Mondiali 2022

Il percorso delle azzurre

La giornata per le nostre portacolori ha preso il via con i quarti di finale contro la Polonia: Arianna Errigo ha aperto con un ottimo 5-2 contro Hanna Lyczbinska, quindi il cambio di marcia decisivo è arrivato nel quarto assalto (5-3 per Martina Favaretto sulla stessa Hanna Lyczbinska) quindi nel quinto 5-2 di Arianna Errigo su Martyna Dlugosz e il nettissimo 5-0 di Alice Volpi su Julia Waclzyk nel sesto. Non c’è più stata storia fino al 45-26 finale.

Nella semifinale contro il Giappone (che aveva superato il Canada) il primo assalto ha visto Karin Miyawaki prevalere 5-4 su Arianna Errigo, quindi Francesca Palumbo (che ha preso il posto di Martina Favaretto) e Yuka Ueno impattano sul 5-5. Alice Volpi supera 6-4 Yuzuha Takeyama e regala il primo vantaggio azzurro sul 15-14. Francesca Palumbo domina il quarto assalto contro Sera Azuma e allunga fino al 20-14 per l’Italia con una prestazione maiuscola (5-3). Nei due assalti successivi le nostre portacolori ampliano ancora il margine e volano sul 30-21.

Nel settimo assalto, però, Yuzuha Takeyama riapre i conti con una serie di 6 stoccate consecutive a segno contro Francesca Palumbo portandosi fino al 30-27, prima del 35-32 finale (parziale 11-5). Nell’ottavo assalto Alice Volpi contro Karin Miyawaki porta il punteggio fino al 38-36 prima del nono assalto con Arianna Errigo opposta a Yuka Ueno. La nativa di Monza piazza subito due ottimi attacchi per il 40-36, quindi si porta sul 41-36 e 42-36, gestendo al meglio la pedana. La nipponica ci prova, ma Arianna Errigo imperversa fino al 44-36, quindi arriva il 45-37 che manda i titoli di coda alla sfida.

