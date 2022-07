Un primo passo. Ha avuto inizio quest’oggi, sulla pedana de Il Cairo (Egitto), la seconda fase dei Mondiali 2022 di scherma dedicata alle prove a squadre. L’Italia è a caccia del suo primo oro in questa edizione e nella sciabola maschile si vorrà centrare questo obiettivo.

Si sono tenuti due incontri del turno preliminare qualificante per i quarti di finale che si svolgeranno domani e porteranno ai match assegnanti le medaglie. Gli azzurri hanno affrontato prima la selezione dell’Iraq, superata per 45-24, e successivamente quella di Hong Kong per 45-23.

Ad

Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo hanno espresso una scherma efficace e solida, tale da far valere le loro migliori qualità al cospetto dei rivali. Brillante soprattutto Curatoli che nei suoi assalti ha dato sempre tranquillità al terzetto, mettendo nelle migliori condizioni Samele di far calare il sipario.

Scherma Arianna Errigo conquista l'argento mondiale nel Fioretto 19 ORE FA

Nei quarti ci sarà da affrontare l’Egitto, impostosi per 45-25 contro la Colombia. Un confronto da non sottovalutare per gli italiani, n.3 del mondo e argento olimpico a Tokyo 2020, al cospetto di una compagine che è n.6 della graduatoria internazionale, oltre che padrona di casa.

DA GAROZZO ALLA SCIABOLA A SQUADRE: IL FILM DELLA SCHERMA AZZURRA

Scherma Errigo da favola! Ecco la stoccata che vale la finale mondiale nel Fioretto 21 ORE FA