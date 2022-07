si prepara a vivere il secondo grande appuntamento della sua estate, i Mondiali, che si terranno a Il Cairo dal 15 al 23 luglio. Rispetto alla manifestazione continentale c’è stato solo Squadra che vince non si cambia o lo si fa solo in piccola parte . Dopo aver conquistato il medagliere agli ultimi Europei, la Nazionale italiana di scherma. Rispetto alla manifestazione continentale c’è stato solo un unico cambiamento nella lista dei convocati per un’Italia che vuole recitare un ruolo da protagonista principale ai Campionati del Mondo.

Nel fioretto gli azzurri hanno monopolizzato il gradino più alto del podio ad Antalya, mancando solamente l’oro nella prova individuale femminile. Nel complesso sotto la guida del nuovo CT Stefano Cerioni, l’Italia ha vinto 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi, vincendo entrambe le prove a squadre e centrando anche un storica tripletta tra gli uomini. A Il Cairo i protagonisti saranno sempre gli stessi: al femminile Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, mentre al maschile Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Giorgio Avola per l’individuale e Guillaume Bianchi per la prova a squadre.

Anche nella spada non ci sono state variazioni rispetto alle scelte per gli Europei. Confermatissimi i campioni d’Europa in carica Andrea Santarelli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Davide Di Veroli ed anche al femminile ci sarà il consueto quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola, che puntano assolutamente al podio, anche individualemente.

C’è solo un cambio tra i convocati di Europei e Mondiali ed è un rientro particolarmente significativo. Nella sciabola maschile si rivedrà in pedana Luigi Samele, che aveva saltato la rassegna continentale per infortunio, prendendo il posto di Giovanni Repetti. Un ritorno importantissimo quello del vice campione olimpico, che è tra gli uomini da battere nella gara individuale e poi soprattutto è un punto di riferimento per una squadra che cerca il riscatto dopo un Europeo opaco.

Fari puntati anche su Luca Curatoli, reduce dall’argento continentale, mentre al femminile la formazione non è cambiata. Ci saranno Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio ed Eloisa Passaro. Quattro ragazze che vogliono provare a stupire individualmente, ma che puntano moltissimo soprattutto nella prova a squadre.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI SCHERMA 2022

FIORETTO MASCHILE

Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola (solo individuale)

Riserva – solo gara a squadre: Guillaume Bianchi

FIORETTO FEMMINILE

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Erica Cipressa

SCIABOLA MASCHILE

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Giovanni Repetti

SCIABOLA FEMMINILE

Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Riserva in Italia: Chiara Mormile

SPADA MASCHILE

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

SPADA FEMMINILE

Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Giulia Rizzi

