Scherma, Mondiali 2022 - La prima medaglia iridata di Tommaso Marini è d'argento: rivivi la premiazione

SCHERMA, MONDIALI - È il Mondiale della Francia, di sicuro non quello dell’Italia nelle gare individuali. I transalpini, grazie ad Enzo Lefort nel fioretto, incassano la terza medaglia d’oro in tre giorni nella rassegna iridata ad Il Cairo (Egitto), mentre nemmeno il giovane Tommaso Marini è riuscito a spezzare quella che oramai è una vera e propria maledizione d’argento per la scherma italiana.

00:00:46, un' ora fa