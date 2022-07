Arianna Errigo! Ai finale iridata a distanza di otto anni dall'ultima volta (oro a Kazan nel 2014), al termine di una semifinale thrilling contro la campionessa olimpica in carica - nonché primatista del ranking mondiale -, la statunitense Lee Kiefer. Errigo domina il primo minuto di assalti, volando sull'8-2 con una serie di sei stoccate consecutive, ma la Kiefer reagisce con grande orgoglio e, sotto 10-3, riesce in un'incredibile rimonta fino al 13-14 al termine del 1° assalto. Meravigliosa! Ai Mondiali di Scherma , che si stanno svolgendo a Il Cairo (Egitto), la fiorettista Azzurra conquista laa distanza didall'ultima volta (oro a Kazan nel 2014), al termine di unacontro la- nonché primatista del ranking mondiale -, la statunitense. Errigo domina il primo minuto di assalti, volando sull'con una serie di sei stoccate consecutive, ma la Kiefer reagisce con grande orgoglio e, sotto, riesce in un'fino alal termine del 1° assalto.

Nella pausa, la schermitrice italiana rimette a posto le idee e ritrova quella cattiveria agonistica per infilare due stoccate consecutive e prendersi la finale mondiale. Per lei sarà la nona medaglia iridata, la 351ª complessiva per l'Italia della Scherma. Resta soltanto da capire quale sarà il metallo che Errigo riuscirà a mettersi al collo. In finale, dalle ore 19:10 italiane, sarà sfida a una tra Maria Boldor (Romania, 117 del ranking mondiale) e Ysaora Thibus (Francia, numero 8 al mondo).

Sulla pedana de Il Cairo si sta rivedendo la miglior Errigo, complice sicuramente anche il ritorno di Stefano Cerioni nello staff tecnico del Fioretto italiano. Nel primo turno l'Azzurra ha dominato (15-3) con la spagnola Maria Marino, prima di superare la cinese Shi Yue (15-8) e Francesca Palumbo ai quarti di finale. Nel derby tricolore, il 15-3 di Errigo è stato un altro capolavoro di una cavalcata che l'ha portata fino alla finale iridata.

