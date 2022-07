Si sono aperti i Mondiali di scherma a Il Cairo. Una prima giornata dedicata alle qualificazioni della spada femminile e della sciabola maschile. Proprio in questa arma sono scesi in pedana i primi azzurri, i giovani Michele Gallo e Pietro Torre, che hanno entrambi staccato il pass per il tabellone principale della prova individuale che si terrà lunedì.

Un avvio positivo, dunque, per i colori azzurri fin dalla fase a gironi, che ha visto Gallo centrare percorso netto (5 vittorie), mentre Torre chiudere con quattro vittorie ed una sconfitta. Lo sciabolatore salernitano si è subito qualificato per il main draw, mentre il compagno di squadra ha dovuto affrontare un assalto preliminare. Per Torre non ci sono stati comunque troppi problemi, visto che ha superato l’indiano Vishal Thapar con il punteggio di 15-8. Saranno dunque quattro gli azzurri in gara lunedì. Oltre ai due giovani Gallo e Torre, scenderanno in pedana Luca Curatoli e Luigi Samele, entrambi con ambizioni importanti. Il campano ha appena vinto l’argento agli Europei, mentre il vicecampione olimpico rientra in gara dopo aver saltato per infortunio proprio la rassegna continentale.

Ad

Scherma Mondiali, i convocati dell’Italia e cosa cambia dagli Europei 13/07/2022 A 10:39

I Mondiali di Scherma da lunedì live e in esclusiva su Eurosport e Discovery +

Da lunedì 18 a sabato 23 luglio il tabellone principale e le fasi finali saranno in diretta tv su Eurosport e in streaming su discovery+, commentati da Gianmario Bonzi e Margherita Granbassi ex-fiorettista plurimedagliata olimpica e mondiale, oggi volto di Warner Bros. Discovery e presentatrice la scorsa estate su NOVE del magazine olimpico di Tokyo 2020 Azzurri - La notte dei campioni. Discovery+ è disponibile anche su TIMVISION e AMAZON PRIME VIDEO. I canali di Eurosport sono disponibili su SKY e DAZN

Il calendario completo degli appuntamenti

Lunedì 18 luglio dalle 17:30 su Eurosport 1

Martedì 19 luglio dalle 17:45 su Eurosport 1

Mercoledì 20 luglio dalle 17:30 su Eurosport 1

Giovedì 21 luglio dalle 15:30 su Eurosport 2

Venerdì 22 luglio dalle 15:00 su Eurosport 2

Sabato 23 luglio dalle 14:30 su Eurosport 2

SAMELE: "MEDAGLIA IMPORTANTE, ME LA GODRò DOPO L'ARRABBIATURA"

Europei Scherma Italia d'argento nella sciabola femminile: rivivi la premiazione 22/06/2022 A 19:37