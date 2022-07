Si ferma ai quarti di finale l'avventura dinel tabellone della Sciabola maschile ai Mondiali di Scherma che si stanno disputando a Il Cairo. Gli Azzurri non riescono a centrare le semifinali, arrendendosi rispettivamente agli assalti del francesee del cannibale di questa arma, ovverosia. Samele, arrivato alla rassegna iridata dopo aver saltato gli Europei per problemi fisici e vice-campione olimpico in carica (battuto proprio da Szilagyi ai Giochi di Tokyo 2020), aveva eliminato (15-12) un altro Azzurro,negli ottavi di finale.

Non c'è gloria neppure per, giunto in Egitto da vice-campione europeo ma eliminato nel tabellone principale agli ottavi di finale dal romeno(15-14). Grandi rimpianti per l'Azzurro, che eranell'assalto prima di incassare tre stoccate consecutive e non riuscendo poi a chiudere sul 14-13, con un altro break di Teodosiu a fare la differenza.