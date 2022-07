Arriva laai Mondiali di Scherma che sono cominciati quest'oggi a Il Cairo. A mettersela al collo è, medaglia dinella Spada femminile individuale con un torneo concluso soltanto incontro la tedesca(10-15). L'Azzurra torna al penultimo atto della rassegna iridata dopo ben sette anni, ma non riesce a superare un'avversaria che vanta una, dovuta all'evidente differenza di statura. Semifinale in equilibrio solo nel primo assalto (2-3), con Ndolo che allunga fino al 3-6 e poi risponde, stoccata su stoccata, al tentativo di rimonta della Fiamingo. Prima finale mondiale per la spadista tedesca,per l'Azzurra, tornata sul podio del torneo individuale dopo ben sette anni.