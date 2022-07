Tommaso Marini! Ai finale iridata per la prima volta in carriera al termine di una semifinale entusiasmante contro il campione olimpico in carica - nonché primatista del ranking mondiale -, l'hongkonghese Ka Long Cheung. Marini domina il primo minuto di assalti, volando sull'8-2 con una serie di sei stoccate consecutive, ma Cheung reagisce di rabbia e, sotto 10-4, riesce in un'incredibile rimonta fino al 12-11. Strepitoso! Ai Mondiali di Scherma , che si stanno svolgendo a Il Cairo (Egitto), il fiorettista Azzurro conquista laper la prima volta in carriera al termine di unacontro il campione- nonché primatista del ranking mondiale -, l'hongkonghese Ka Long Cheung. Marini domina il primo minuto di assalti, volando sull'con una serie di sei stoccate consecutive, ma Cheung reagisce di rabbia e, sotto, riesce in un'fino al

Dopo un colpo alla mano che ha richiesto l'intervento dei medici, lo schermidore italiano rimette a posto le idee e ritrova quella cattiveria agonistica per infilare tre stoccate e prendersi la finale mondiale. Per lui sarà la prima medaglia iridata, dopo le due conquistate ai campionati europei di Antalya. Resta soltanto da capire quale sarà il metallo che Marini riuscirà a mettersi al collo. In finale, dalle ore 19:15 italiane, sarà sfida con il francese Enzo Lefort.

Ad

Scherma Marini da sogno! Batte il campione olimpico e vola in finale nel fioretto 28 MINUTI FA

Errigo chiude i conti, Italia oro nel fioretto: ecco la stoccata decisiva

Scherma Sciabola maschile ai quarti! Vittorie contro Iraq e Hong Kong 5 ORE FA