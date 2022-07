L'Italia chiude con otto medaglie i Campionati Mondiali Cairo 2022 di scherma: nell'ultima giornata di gare arriva un oro spettacolare nel fioretto maschile, a completamento di una bellissima serie di risultati della spedizione azzurra. Il team composto da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi ha battuto gli Stati Uniti nella finale per l'oro per 45-39.

Decisiva la prova del 22enne Marini, concreto e cinico nonostante una carta d'identità che lo rende il più giovane del gruppo azzurro. Tommaso vince tutti i suoi incontri (15-6 il conto complessivo dei suoi parziali) e trascina l'Italia sul +8 (40-32) all'ultimo assalto. Garozzo soffre qualche brivido contro il marmoreo Alexander Massialas ma riesce a chiudere sul 45-39.

Il percorso degli azzurri

I ragazzi del CT Stefano Cerioni avevano saltato il turno da 64 in quanto testa di serie numero 1 e hanno debuttato ieri con il successo contro l’Uzbekistan 45-31, per poi avere la meglio anche sul Brasile 45-17. Oggi hanno conquistato un posto tra le migliori quattro formazioni della rassegna dopo avere battuto 45-31 la Corea e poi, in semifinale, hanno superato il Giappone 45-33 e si sono presi la rivincita contro i nipponici che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 li eliminarono ai quarti di finale.

È dal 2013 che il fioretto maschile italiano va sempre a medaglia nella rassegna iridata. Gli azzurri hanno conquistato il titolo nel 2013-2015-2017-2018 e il bronzo nel 2014 e 2019.

Sciabolatrici out ai quarti

Si è fermato invece ai quarti il cammino delle sciabolatrici Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro. Le azzurre erano già ammesse di diritto nel tabellone da 16 e hanno superato la temibile formazione della Grecia con il punteggio di 45-42. Oggi hanno incontrato l'Ungheria e sono state avanti per metà assalto, poi hanno subito il ritorno delle magiare, ma si sono riportate avanti sul 40-39 all'inizio dell'ultima frazione. A questo punto nulla ha potuto Rossella Gregorio contro Liza Pusztai e il match si è concluso sul 45-43. Negli assalti per i piazzamenti le ragazze del CT Nicola Zanotti hanno prima perso 45-38 contro la Germania e poi hanno vinto 45-37 sugli Stati Uniti, chiudendo così al settimo posto.

Italia d'argento nella spada: la premiazione degli azzurri

