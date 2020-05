Scherma paralimpica: tra annullamenti e qualificazioni si prova a ripartire

Anche il settore paralimpico della scherma è stato pesantemente toccato dalla lunga serie di annullamenti, ma la IWAS (la federazione internazionale di sport in carrozzina) sta cercando comunque di stabilire un nuovo calendario per le qualificazioni per le Paralimpiadi di Tokyo del 2021, nonostante la generale incertezza.

Ancora non se ne parla di tornare in pedana, almeno per gli incontri ufficiali. Se gli atleti iniziano piano piano a riprendere gli allenamenti individuali, bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per le gare di qualificazione per i Giochi Paralimpici di Tokyo, spostati al 2021.

A gestire la complicata situazione tra annullamenti e qualificazioni è la IWAS, che per prima cosa ha stabilito che il nuovo termine per la qualificazione ai Giochi Paralimpici per la scherma sarà il 31 maggio 2021. Il lavoro per riprogrammare gli eventi persi è lungo e complicato, e richiede la collaborazione di enti diversi, tra cui le federazioni nazionali e gli organizzatori degli eventi stessi, a partire dai campionati regionali e mondiali.

Rudi van den Abbeele, Presidente della IWAS ha dichiarato che “questa soluzione è secondo noi la migliore per tutti, atleti, squadre e tutti coloro che lavorano nel settore.” La proposta di organizzare nuovamente tutti gli eventi che sono stati cancellati a causa della pandemia è stata accolta con favore da tutti, ha confermato van den Abbeele.

Proprio in questi giorni (dal 26 al 31 maggio esattamente), doveva svolgersi l’europeo di scherma paralimpica, uno degli eventi più importanti tra quelli cancellati a causa della pandemia. Anche la tappa di coppa del mondo di Varsavia, in programma i primi di luglio è stata annullata. Per ora, il prossimo evento confermato è la tappa di coppa del mondo di Pisa in novembre, mentre in dicembre dovrebbero tenersi i campionati asiatici, organizzati in Tailandia.

