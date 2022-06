Seconda finale e seconda sconfitta per l’Italia agli Europei di scherma in corso di svolgimento ad Antalya. Dopo l’argento di Arianna Errigo arriva anche quello di Luca Curatoli, che si è arreso nell’ultimo atto della prova individuale di sciabola maschile al georgiano Sandro Bazadze, che diventa il primo schermidore del suo paese a conquistare un oro europeo.

Per Curatoli era anche la prima finale europea della carriera e dunque anche il primo argento. Il campano si è arreso a Bazadze con il punteggio di 15-11, al termine di una finale che lo aveva visto anche in vantaggio di quattro stoccate sul 9-5. Da quel momento è cominciato un parziale di 7-0 del georgiano che ha ribaltato completamente l’inerzia dell’assalto, chiudendo poi alla quindicesima stoccata.

Ad

Doppietta francese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo Eliott Bibi e Bolade Apathy, quest’ultimo battuto da Curatoli in semifinale. Per quanto riguarda gli altri azzurri, eliminazione agli ottavi per Giovanni Repetti, mentre Michele Gallo e Pietro Torre si sono arresi nei sedicesimi.

Europei Scherma Errigo, è argento nel fioretto: l'ultimo punto nella finale con Ebert 2 ORE FA

Domani è un’altra giornata importante per l’Italia. In pedana scendono i fiorettisti e le spadiste. La squadra azzurra può giocarsi tante carte da medaglia, anche quella del metallo più prezioso.

Montano, Curatoli, Samele e Berrè: l'invincibile squadra di sciabola italiana

Europei Scherma Luca Curatoli si arrende a Bazadze: è argento, rivivi il punto finale 2 ORE FA