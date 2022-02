"Non mollate ragazzi, non credete a chi vi dice che Sport e Studio non sono compatibili. E’ una bugia. Farete più fatica ma avrete molta vita in più da raccontare a chi vorrà ascoltarvi". Con queste parole, Daniele Garozzo, comunica a tifosi, famiglia e amici una delle più belle soddisfazioni che un ragazzo possa provare: il superamento dell'ultimo esame universitario con conseguente laurea in medicina. Una cosa non di poco conto per Garozzo, Olimpiadi di Rio De Janeiro 2016 e medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Con queste parole,, comunica a tifosi, famiglia e amici una delle più belle soddisfazioni che un ragazzo possa provare: il superamento dell'ultimo esame universitario con conseguente. Una cosa non di poco conto per Garozzo, medaglia d'oro nel fioretto allee medaglia d’argento ai

Il messaggio di Garozzo

"Ci ho messo tanto tanto tempo, 10 anni e 5 mesi per l’esattezza, ma neanche un minuto di quelle ore di studio è andato perduto. "Tieni duro, rinuncia a tornare a casa, questa vacanza è troppo lunga, la pizza con gli amici stasera salta, scusa Alice ma non posso accompagnarti, Forrest gioca un po’ da solo”: tanti sacrifici per assicurare lo spazio giusto, oltre che allo studio, anche agli allenamenti. Ora che la mia laurea è lì, un traguardo ormai vicino, so che con la Scherma e la Medicina ho percorso da sempre, fianco a fianco, la stessa strada. Perché la disciplina necessaria per una è la stessa applicata per l’altra, perché le vittorie e le cadute hanno lo stesso sapore, perché tutte e due hanno preso e vicendevolmente dato, perché l’amore è stato uguale. Non mollate ragazzi, non credete a chi vi dice che Sport e Studio non sono compatibili. E’ una bugia. Farete più fatica ma avrete molta vita in più da raccontare a chi vorrà ascoltarvi".

dopo 10 anni e 5 mesi è riuscito a centrare l'obiettivo. Un bell'esempio da seguire per i tanti università e sport. Lo schermidore in forza alle Fiamme Gialle è riuscito a coniugare, non senza fatica come da lui ammesso, la vita sportiva con lo studio eè riuscito a centrare l'obiettivo. Un bell'esempio da seguire per i tanti giovani atleti di oggi che sempre più tentano di combinare

