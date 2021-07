Scherma

Tokyo 2020 Scherma: "Essere la migliore": la mentalità olimpica di Malika Khakimova

TOKYO 2020, SCHERMA - Nel nuovo episodio di "My Olympic Journey", la schermitrice uzbeka Malika Khakimova racconta come ha raggiunto il livello mentale necessario per diventare un'atleta olimpica che sogna la medaglia ai Giochi di Tokyo 2020.

00:03:03, un' ora fa