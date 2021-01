La XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo , un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo delle gare di scherma , con i qualificati, la formula della competizione, il calendario e alcune curiosità.

Sono 200 i posti previsti per i tornei di scherma a Tokyo. La qualificazione si baserà soprattutto sul ranking stilato dalla Federazione internazionale (la FIE), aggiornato al 4 aprile 2020. Gli ultimi posti verranno assegnati con quattro successivi tornei di qualificazione. Alle prove a squadre si qualificano i primi quattro team del ranking a prescindere dal continente più la prima squadra per ogni zona (Europa, Africa, Asia, Americhe) dal quinto e il sedicesimo posto. Alle prove individuali si qualificano in automatico i tre atleti della prova a squadre. Per ogni arma sono a disposizione 10 slot per la qualificazione individuale, riservati a quelle nazioni che non riescono a qualificare la squadra. Otto slot sono riservati al Giappone, paese organizzatore.