Enrico Garozzo, Marco Fichera e Andrea Santarelli vengono eliminati ai quarti di finale dal Comitato Olimpico Russo. Una gara senza storia per gli azzurri della spada, che hanno tenuto testa ai russi fino alla quinta ripresa e poi sono crollati, anche a causa di un paio di decisioni controverse degli arbitri. Il punteggio finale, 45-34, certifica la pessima prestazione dei nostri tre nazionali, irriconoscibili come nell'individuale, dove non era arrivata nessuna medaglia e anzi due immediate eliminazioni ai sedicesimi. Enrico Garozzo, in particolare, ha subito un parziale personale di 14-19, compromettendo di fatto il risultato generale.

La spada femminile aveva invece chiuso con il bronzo la sua Olimpiade. In generale per adesso a Tokyo l'Italia nella scherma ha conquistato due argenti e tre bronzi, una medaglia in piú rispetto a Rio 2016, dove peró erano arrivati un oro e tre argenti.

Tokyo 2020 Santarelli, che peccato: sfuma il bronzo nella spada 25/07/2021 A 11:41

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

LA SPADA FEMMINILE È DI BRONZO: UNA MEDAGLIA DA FILM

Tokyo 2020 La scherma a Tokyo 2020: gare, regolamento e calendario 15/03/2020 A 20:49