Scherma

OLIMPIADI, ALDO MONTANO A SORPRESA: "TOKYO 2020 MIA ULTIMA OLIMPIADE? LASCIAMO IN SOSPESO..."

TOKYO 2020, SCHERMA - Aldo Montano, Enrico Berré, Luigi Samele e Luca Curatoli ai microfoni di Valentina Marchei da Casa Italia raccontano le loro emozioni dopo l'argento a squadra nella sciabola e a sopresa lascia una porta aperta per Parigi 2024: "Ultima Olimpiade? Non lo so, non lo diciamo, lasciamo il discorso in sospeso".

00:01:21, 6 ore fa