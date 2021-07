Scherma

Olimpiadi, Italia della sciabola in finale, Aldo Montano in lacrime: rivivi la vittoria al cardiopalma con l'Ungheria

SCHERMA - L’Italia ha battuto l’Ungheria del triolimpionico Aron Szilagyi in semifinale e alle 12.30 è in finale per l’oro con la Sud Corea. Partito male il quartetto azzurro ha rimontato caricati dalle stoccate dell'eterno Aldo Montano che insieme a Luigi Samele, Enrico Berrè e a un clamoroso Luca Curatoli ha beffato gli avversari magiari.

00:04:56, un giorno fa