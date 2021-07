Se Arianna Errigo ed Alice Volpi si affronteranno ai quarti di finale del fioretto femminile, a tenere alto l’onore dell’Italia nella spada maschile è Andrea Santarelli, a sua volta approdato alla fase del torneo che metterà di fronte i migliori 8.

Il 28enne umbro si è imposto agli ottavi per 15-11 sul temibile francese Alexandre Bardenet, campione del mondo a squadre nel 2019. Un assalto equilibratissimo, nel quale nessuno dei due contendenti ha accumulato un vantaggio di più di una stoccata sino all’11-10 in favore dell’italiano. E’ qui che il vice-campione d’Europa in carica ha piazzato il break decisivo, salendo sul 12-10 e poi sul 13-11, prima di chiudere per 15-11.

Al prossimo turno il portacolori del Bel Paese affronterà uno tra il giapponese Masaru Yamada ed il kazako Ruslan Kurbanov, quest’ultimo giustiziere di Marco Fichera ai sedicesimi. Al turno iniziale si era fermato anche il cammino di Enrico Garozzo, inchinatosi al giapponese Koki Kano.

