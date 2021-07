Scherma

Olimpiadi scherma: Daniele Garozzo in lacrime dopo l'oro sfumato nella finale di fioretto

GIOCHI OLIMPICI - Il siciliano non riesce a trattenere il pianto dopo la sconfitta contro l'hongkonghese Cheung nella finale di fioretto individuale che metteva in palio la medaglia d'oro. Per l'azzurro, comunque, si tratta del secondo podio olimpico di fila dopo l'oro a Rio 2016.

00:00:46, un' ora fa