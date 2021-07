Sono amarissimi i quarti di finale del torneo di spada alle Olimpiadi di Tokyo per Rossella Fiamingo e Federica Isola. Le due azzurre si sono fermate ad un passo dalle semifinali e dunque dalla zona medaglie. La siciliana è stata sconfitta 15-7 dall’estone Katrina Lehis, che aveva già battuto negli ottavi Mara Navarria. Un assalto che ha visto l’azzurra in grande difficoltà, subendo subito sei stoccate e finendo poi sotto per 8-1, con una sfida a quel punto compromessa.

Federica Isola ha sognato la semifinale alla sua prima Olimpiade, ma la milanese si è fermata nel minuto supplementare, venendo sconfitta dalla cinese Sun Yiwen per 11-10 al termine di un assalto veramente molto combattuto e che ha visto l’arbitro sventolare ben due cartellini rossi ad entrambe nel terzo periodo per troppa passività.

Adesso Lehis affronterà in semifinale la rumena Ana Maria Popescu, che ha battuto nei quarti un’altra estone, Julia Beljajeva per 15-8. Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno la cinese Sun Yiwen e la russa Aizanat Murtazaeva, che ha sconfitto 15-10 la rappresentante di Hong Kong, Man Wai Vivian.

