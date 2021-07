Prima giornata del torneo di spada in quel di Tokyo, con gli ottavi di finale del tabellone femminile che hanno regalato due gioie e una delusione all'Italia. Federica Isola e Rossella Fiamingo si sono guadagnate il pass per i quarti, battendo rispettivamente la cinese Sheng Lin e la polacca Aleksandra Jarecka. Meno fortunata invece Maria Navarria, sconfitta dall'estone Katrina Lehis (15-10). Sfuma quindi il sogno di un derby azzurro ai quarti, con la Fiammingo che avrà la chance di vendicare la compagna friulana.

Nessun problema per Federica Isola. L’azzurra si sbarazza della quotata cinese Sheng Lin col punteggio di 15-9 in una sfida molto particolare nella quale, almeno per i primi due parziali, ha regnato l’equilibrio. Brava Isola a prendere in mano la situazione nel finale e a piazzare il break vincente, pareggiando le tre stoccate di ritardo e cambiando da lì l'inerzia di un match che rischiava di complicarsi.

Jarecka e Fiammingo, Tokyo 2020 Credit Foto Eurosport

Maria Navarria, testa di serie numero 6, cede invece 15-10 con l’estone Katrina Lehis. La friulana finisce sotto dopo 3 minuti e non riesce più a recuperare le tre stoccate di ritardo, chiudendo il secondo periodo sotto 11-6 e non riuscendo a trovare una disperata rimonta nel round finale, dove un colpo doppio dell'estone ha chiuso la pratica dal 13-10. Ora l'atleta baltica affronterà Rossella Fiammingo.

La siciliana non ha infatti tradito le attese e si è qualificata in rimonta sulla polacca Jarecka, con il punteggio di 15-13. Dopo una fase di stallo eccessiva che è costata ad entrambe un cartellino rosso, al termine del secondo periodo la polacca si è ritrovata avanti 7-5. L'azzurra ha poi ulteriormente rischiato, finendo sotto 10-7, ma riuscendo poi a rimontare e a volare sul 14-11, chiudendo i conti, con la stoccata decisiva, a quattro secondi dalla fine..

