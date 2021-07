Niente da fare. Non riesce il bis di Rio 2016 a Daniele Garozzo. L'atleta di Acireale si deve "accontentare" dell'argento (la nona medaglia azzurra ai Giochi) dopo il k.o. in pedana contro l'hongkonghese Cheung, giustiziere del nostro Alessio Foconi agli ottavi: 15-11 il punteggio finale. L'Italia, tra spada, sciabola e fioretto, termina senza ori la spedizione a Tokyo: è la prima volta nella scherma individuale.

Il percorso del 28enne siciliano è iniziato alle prime luci dell'alba in Italia con i successi sull'egiziano Hassan, sul giapponese Matsuyama (all'ultima stoccata) e sul francese Lefort (con un crampo alla coscia sinistra che lo ha obbligato all'intervento del medico). In semifinale, dopo una partenza aggressiva del suo avversario (il figlio d'arte Shikine), Garozzo è sempre stato avanti, piazzando il break decisivo chirurgicamente. Nella finalissima dopo un inizio convicente dell'azzurro, Cheung ha allungato approfittando di, questa volta alla coscia destra. Ancora crampi. Il coach Fabio Galli esorta il suo allievo, ma l'asiatico sale 10-5, segnando un vuoto che il catanese riesce a cucire solo in parte. Sul 9 a 10, infatti, si ferma la rimonta, con il netto parziale di 6-2 che chiude i conti. Seconda medaglia dell'Italia nelle discipline dello scherma dopo l'altro argento, quello di Luigi Samele , nel giorno d'apertura.