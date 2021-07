Daniele Garozzo vola in semifinale di fioretto. L'unico azzurro rimasto nel tabellone dopo le eliminazioni di Foconi e Cassarà, batte il francese Enzo Lefort 15-10 al termine di un assalto complicato da un infortunio alla coscia sinistra nel primo round e molto combattuto (al transalpino sono stati comminati ben tre cartellini rossi). Ora per il campione di Rio 2016 l'insidia giapponese Takahiro Shikine. Appuntamento alle 11:50 (ora italiana) per portare a due le medaglie della scherma azzurra dopo l'argento di Samele nella sciabola nel day 1.

