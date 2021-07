Un derby sentito, combattuto, emozionante. Alice Volpi raggiunge la prima semifinale olimpica in carriera battendo la sua compagna di squadra Arianna Errigo sulla pedana di Tokyo. Un incontro iniziato a senso unico con un parziale di 10 punti a zero per la senese che poi è riuscita a controllare il fisiologico calo di tensione nel finale, chiudendo 15-7. In semifinale ci sarà la campionessa di Rio, la russa Inna Deriglazova. Ci vuole un'impresa per provare a replicare il bellissimo percorso di Luigi Samele che nel day 1 ha portato a casa il primo argento azzurro nella sciabola.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 La scherma a Tokyo 2020: gare, regolamento e calendario 15/03/2020 A 20:49

SPORT EXPLAINER: Scherma

Tokyo 2020 Scherma, Santarelli vola ai quarti nella spada maschile UN' ORA FA