si mette al collo la prima medaglia italiana a Tokyo 2020. Lo sciabolatore foggiano non riesce nell'impresa di battere in finale il campione di Londra 2012 e Rio 2016, l'ungherese, cedendo 15-7 in un match a senso unico, ma centra, 9 anni dopo il bronzo a squadre con Aldo Montano. Dopo una rimonta commovente in semifinale , il 33enne pugliese si arrende alla storia: solo Valentina Vezzali aveva vinto tre ori olimpici consecutivi nella propria disciplina in singolo. Szilagyi è il primo uomo a riuscirci. In passato, solamente l’azzurro Nedo Nadi e il cubano Ramon Fonst erano stati in grado di archiviare tre successi olimpici individuali, ma con due armi differenti (fioretto e sciabola) e nel corso di due edizioni.