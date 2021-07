Delusione per l’Italia sconfitta 45-42 dalla Corea del Sud nella finale per il bronzo della prova a squadre di sciabola femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre fino al quinto assalto hanno letteralmente dominato salvo poi abbassare la guardia consentendo alle avversarie di rientrare. Le asiatiche salgono sul terzo gradino del podio, per le ragazze italiane una dolorosa medaglia di legno.

La cronaca della gara

Ottima partenza di Irene Vecchi che vince il primo assalto 5-3 contro Jiyeon Kim. Le successive due sfide tra Rossella Gregorio e Jiyeon Seo e Michela Battiston e Jisu Yoon si concludono sul 5-5 con il parziale che sale 15-13 in favore delle azzurre. E’ con questo punteggio che si conclude la prima tornata di assalti.

Battiston e Vecchi rientrano in pedana più scatenate che mai. Entrambe le azzurre mettono a referto un parziale di 5-1 nelle rispettive sfide portando così il punteggio sul 25-15. Quando le atlete italiane sembrano proiettate verso la medaglia di bronzo arrivano le 11 stoccate di Yoon contro Gregorio che mettono fine al secondo turno di assalti che si chiude sul punteggio di 30-26 riaprendo di fatto la contesa.

Si torna in pedana e Battiston subisce pesantissimo parziale di 9-3 che consente alla Corea del Sud di allungare sul 35-33. Le azzurre subiscono il contraccolpo psicologico con Vecchi che non riesce a recuperare alcuna stoccata a Yoon (38-40). Nell’ultimo assalto Gregorio prova a dare forma all’incredibile rimonta, senza successo. Le asiatiche si impongono 45-42.

