Luigi Samele supera l’iraniano Mohammad Rahbari e vola ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Al prossimo turno sarà derby azzurro contro Enrico Berrè. L’alfiere delle Fiamme Gialle ha letteralmente dominato la sfida contro l’asiatico staccando meritatamente il pass per i quarti.

La cronaca dell'incontro

Tokyo 2020 La scherma a Tokyo 2020: gare, regolamento e calendario 15/03/2020 A 20:49

E’ di fatto il primo parziale ad indirizzare e condizionare l’intera sfida. L’italiano nel giro dei primi tre minuti si porta sull’8-0. Un punteggio impietoso e che dimostra la netta superiorità di Samele che ha gestito la situazione come meglio non si potrebbe. Nel secondo periodo il match si fa più equilibrato, anche perchè l’azzurro cala leggermente la tensione visto l’incredibile vantaggio. Rahbari trova qualche stoccata ma dal canto suo Samele si limita a controllare e prima che si chiuda il secondo parziale vince 15-7. Come detto con questo trionfo si apre un fantastico scenario ai quarti di finale con un derby tutto italiano che ci garantisce un azzurro in semifinale. L’appuntamento per il prossimo decisivo assalto è alle 8.55 italiane.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Scherma

Tokyo 2020 Berré e Samele agli ottavi di sciabola, out Curatoli 3 ORE FA