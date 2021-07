Luigi Samele è in semifinale nella prova di sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo aver battuto nel derby azzurro Enrico Berrè per 15-10. Lo schermidore foggiano dovrà vedersela con il sudcoreano Kim Jung-hwan. Una sfida estremamente interessante e che varrà già la medaglia. L’appuntamento è alle 12.25 italiane.

La cronaca dell'incontro

Avvio di assalto molto equilibrato. Il primo a provare l’allungo è Berrè che si porta 2-0 salvo farsi riprendere sul 2-2 nel giro di pochi secondi. Samele continua il suo momento d’oro mettendo a segno ben cinque stoccate consecutive che lo portano fino al 5-2. Il 28enne romano prova a reagire ma il periodo di chiude 8-5 in favore dell’alfiere delle Fiamme Gialle. Nel secondo periodo il pugliese gestisce bene la situazione tenendo sempre a distanza l’avversario e portandosi sull’11-7. Nel finale Berrè prova il tutto per tutto ma Samele è attento e non perde la concentrazione chiudendo col punteggio di 15-10.

