Si è concluso il ranking round di scherma per quanto concerne la prova individuale femminile del pentathlon moderno alle Olimpiadi di Tokyo: ottime notizie in casa Italia, con il quinto posto di Alice Sotero, a soli 12 punti dal podio virtuale. Elena Micheli, invece, è 19ma, ma non così distante dalle prime della classe.

Sotero, settima a Rio 2016, ha messo a segno 21 stoccate, subendone 14, per complessivi 226 punti, mentre Micheli, argento iridato nel 2019 ed oggi all’esordio olimpico, ha vinto 17 assalti, perdendone 18, totalizzando 202 punti. Il podio per lei dista 36 lunghezze.

In testa, con gran margine sul resto della concorrenza, la tedesca Annika Schleu, a quota 274, con 30 punti di vantaggio sulla sudcoreana Kim Sehee, seconda, e 36 sulla coppia al terzo posto, composta dall’irlandese Natalya Coyle e dalla rappresentante del ROC, Uliana Batashova.

RANKIN ROUND FEMMINILE OLIMPIADI

1 SCHLEU Annika GER 274

2 KIM Sehee KOR 244

3 COYLE Natalya IRL 238

4 BATASHOVA Uliana ROC 238

5 SOTERO Alice ITA 226

6 FRENCH Kate GBR 220

7 GULYAS Michelle HUN 220

8 POTAPENKO Elena KAZ 220

9 LANGREHR Rebecca GER 220

10 KOVACS Sarolta HUN 220

11 MORSY Haydy EGY 220

12 SILKINA Volha BLR 216

13 OTEIZA Marie FRA 214

14 KIM Sunwoo KOR 214

15 PROKOPENKO Anastasiya BLR 208

16 MALISZEWSKA Anna POL 208

17 CARRIER Marina AUS 208

18 ZHANG Xiaonan CHN 204

19 MICHELI Elena ITA 202

20 KANDIL Amira EGY 198

21 OLIVER Mayan MEX 196

22 FAKHRUTDINOVA Alise UZB 196

23 ZHANG Mingyu CHN 196

24 CLOUVEL Elodie FRA 196

25 ASADAUSKAITE Laura LTU 190

26 MOYA Leidis Laura CUB 190

27 TAKAMIYA Natsumi JPN 184

28 OZYUKSEL Ilke TUR 184

29 SHIMAZU Rena JPN 184

30 GUIMARAES Ieda BRA 184

31 GUBAYDULLINA Gulnaz ROC 184

32 ARCEO Mariana MEX 180

33 MUIR Joanna GBR 178

34 VENCKAUSKAITE Gintare LTU 172

35 SCHULTZ Samantha USA 154

36 CUASPUD Marcela ECU 124

