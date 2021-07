Ottimo inizio di Andrea Santarelli nel torneo di spada maschile alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro ha cominciato il suo cammino con un successo per 15-10 sul russo Sergey Khodos, staccando il biglietto per gli ottavi di finale in una gara che lo vede tra i papabili per una medaglia.

Un assalto che ha visto partire forte Santarelli, che si è portato avanti sul 5-2, con il russo che ha accorciato sul 6-4 al termine del primo periodo. Khodos è arrivato anche sul -1, prima di un nuovo allungo dello spadista azzurro sul 10-6.

A quel punto l’assalto si è fatto in discesa per Santarelli, che ha dovuto solo amministrare il risultato, chiudendo poi con il punteggio finale di 15-10.

Arriva però una brutta doppia eliminazione. Marco Fichera ed Enrico Garozzo sono stati sconfitti rispettivamente dal kazako Ruslan Kurbanov e dal giapponese Koki Kano.

Fichera si è arreso allo spadista kazako con il punteggio di 15-7 in un assalto che ha visto il siciliano sempre all’inseguimento e mai a stretto contatto con l’avversario. Più amaro in bocca per l’assalto di Garozzo, che si era anche trovato avanti per 9-8. Nell’ultimo periodo il nativo di Acireale ha fatto fatica e ha ceduto con il punteggio di 15-12 al nipponico.

