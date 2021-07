Salgono a 4 le medaglie della scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo: dopo gli argenti di Samele (sciabola individuale) e Garozzo (fioretto individuale) e il bronzo della spada femminile a squadre, Montano, Curatoli e Berrè escono con un argento dalla finalissima della sciabola maschile a squadre contro la Corea del Sud, n° 1 del ranking e campione nel 2012 (nel 2016 la prova non era in programma). 45-26 il punteggio finale per gli asiatici, sempre avanti nei nove assalti. Aldo Montano dice addio al mondo dei Cinque Cerchi alla quinta partecipazione con cinque medaglie in bacheca: un oro ad Atene 2004, due argenti e due bronzi.

Sul fronte medagliere di Tokyo, dopo il trionfo di Vito Dell'Aquila nel taekwondo, latitano gli ori azzurri: solo uno con 6 argenti e 8 bronzi più la medaglia di Irma Testa (già qualificata nella boxe). Mai così tante dopo cinque giorni, ma anche mai così pochi ori da Barcellona 1992, quando ci sbloccammo solo al giovedì con Giovanna Trillini.

la 14ª della dinastia Montano dopo i due argenti del nonno Aldo e l’oro e i due argenti di papà Mario. Altre 4 erano arrivate dai cugini del papà di Aldo, 1 Carlo (1), Mario Tullio (2) e Tommaso (1). Per la sciabola azzurra a squadre è la 21ª medaglia olimpica,dopo i due argenti del nonno Aldo e l’oro e i due argenti di papà Mario. Altre 4 erano arrivate dai cugini del papà di Aldo, 1 Carlo (1), Mario Tullio (2) e Tommaso (1). Storia della scherma italiana . Ora è tutto nelle mani dei figli di Aldo, Olimpia e Mario.

