L'arte di saper aspettare. Così si può raccontare l'impresa del sciabolatore foggiano Luigi Samele che a Tokyo si gioca l'incontro più importante della sua vita a 33 anni (domani 34), dopo aver assaporato il bronzo a Londra 2012 in squadra con Diego Occhiuzzi, Aldo Montano e Luigi Tarantino. "Per me rimane un hobby, un divertimento. Non riesco a prendere lo sport come un lavoro", raccontava a Vanity Fair all'arrivo in Giappone con la compagna, Olga Kharlan, campionessa olimpica ucraina della stessa disciplina. All'attivo Samele ha anche 6 medaglie mondiali e 10 europee, ma la gioia più grande è arrivata sulla pedana di Tokyo dopo aver battuto in semifinale il coreano Junghwan Kim con una rimonta commovente, figlia di un break di 9 punti a 0

SAMELE E' FINALE PER L'ORO, RIVIVI LA RIMONTA DA URLO: 9 A 0!

Quando tutto è iniziato

"Mi sono avvicinato alla scherma per caso, a 9 anni. Ero dal barbiere con mia madre e mio fratello maggiore e un signore ci chiese se volevamo provare la scherma. Mia madre disse che pur di portarci fuori casa ci avrebbe fatto fare tutto e si fece spiegare cosa era la scherma. Quando ci ha portati a me non piaceva, ma a mio fratello sì e pur di stare con lui me la sono fatta piacere. All’inizio non ero molto bravo, poi qualcosa è cambiato".

Gli esempi di Samele nello sport

"Ne ho tanti. Cristiano Ronaldo per la costanza e la voglia di superare i propri limiti. Non gioca per vincere, ma per superarsi. Mi piace il tennis: Federer, Djokovic, Nadal. Bisogna sempre ricordare però che sono persone. Per me sono grande fonte di ispirazione".

