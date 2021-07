Grandissima prestazione della squadra di sciabola maschile, che dopo aver sconfitto l'Iran ai quarti, batte l'Ungheria del fenomeno Szilagyi in semifinale e approda alla finalissima contro la Corea Del Sud. In palio c'é una storica medaglia d'oro. L'Italia non centrava la finale olimpica di sciabola a squadre dal 2004 (argento in quel caso, con Montano in squadra, sconfitti dalla Francia), non vince l'oro olimpico in questa disciplina dal 1984.

Il report del match Italia-Ungheria 45-43

L'Ungheria parte meglio, anche perché il tre volte campione olimpico Aron Szilagyi infligge un pesante 7-1 a Luigi Samele. La medaglia d'argento nell'individuale non sta bene e al suo posto nel quarto incontro entra la leggenda 43enne Aldo Montano, che parzialmente recupera, chiudendo 6-5 su Szatmari e portando la sfida sul 17-20. L'Ungheria con Szilagyi riporta il vantaggio a una distanza di sicurezza, ma poi ancora Montano vince il duello con Decsi 7-5, portando al termine del settimo parziale il punteggio sul 35-32. Berré poi completa la rimonta, travolgendo Szatmari 8-4. Prima dell'ultimo incontro l'Italia è avanti 40-39. Curatoli sfida il fortissimo Szilagyi e gli infligge un 5-4 che vale la finalissima. 45-43 il finale.

Tokyo 2020 La scherma a Tokyo 2020: gare, regolamento e calendario 15/03/2020 A 20:49

Luca Curatoli, Scherma Italia, Tokyo 2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

DANIELE GAROZZO, ARGENTO E LACRIME: IL FILM DELLA SUA MEDAGLIA

Tokyo 2020 LA SPADA FEMMINILE È DI BRONZO: UNA MEDAGLIA DA FILM 12 ORE FA