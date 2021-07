E’ un inizio in chiaroscuro quello dell’Italia nel torneo di fioretto femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Arianna Errigo ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale, mentre si è già fermato il cammino olimpico di Martina Batini. Prestazione dominante quella di Errigo, che ha spazzato via l’egiziana Yara Elsharkawy con un perentorio 15-2. Assalto davvero mai in discussione per la lombarda, che ha subito fatto valere la notevole differenza di classe e talento rispetto all’africana. Adesso per Errigo ci sarà la sfida con la canadese Guo.

Finisce, invece, l’avventura olimpica di Martina Batini. Una brutta prestazione quella della toscana, sconfitta per 15-10 contro l’ungherese Fanni Kreiss. Dopo un ottimo inizio (5-2), l’azzurra si è bloccata, subendo la rimonta della magiara che ha velocemente allungato sul +4, per poi chiudere 15-10.

Anche Alice Volpi comincia il suo cammino alle Olimpiadi di Tokyo con una netta vittoria sull’ungherese Kata Kondricz con il punteggio di 15-5. Un successo che proietta agli ottavi di finale la toscana, anche se l’attenzione è probabilmente è già ai quarti di finale dove ci dovrebbe essere il derby azzurro contro Arianna Errigo.

Un assalto che ha visto un buon inizio di Kondricz (2-0), ma da quel momento sono arrivate otto stoccate consecutive da parte di Volpi. Un vantaggio netto per l’azzurra, che ha poi amministrato fino al 15-5 finale.

Adesso negli ottavi Volpi se la vedrà con la tedesca Leonie Ebert, che ha esordito con il successo per 15-14 all’ultima stoccata sull’americana Dubrovich.

