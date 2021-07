L’Italia cala il tris nell’individuale di fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la vittoria di Daniele Garozzo nei sedicesimi, sono arrivate anche quelle di Alessio Foconi ed Andrea Cassarà, che proseguono dunque il loro cammino olimpico.

Dopo un avvio complicato, con Hassan avanti per 4-3, Garozzo si è sciolto e ha preso immediatamente il largo. Il nativo di Acireale ha allungato sul +4 (8-4) alla prima pausa, gestendo poi comodamente il vantaggio. Una differenza notevole tra i due fiorettisti con Garozzo che ha poi chiuso sul 15-6.

Un assalto sempre in controllo per Foconi, che ha superato per 15-8 il tedesco Andre Sanità. Il Campione del Mondo a Wuxi 2018 ha trovato subito l’allungo sul 5-1, aumentando il vantaggio sul +7 (9-2) alla prima pausa. Tutto facile per il fiorettista ternano, che ha resistito anche alla piccola rimonta di Sanità per per chiudere tranquillamente sul 15-8.

Bella vittoria anche per Andrea Cassarà. Il bresciano si è imposto per 15-11 sul canadese Eli Schenkel. Dopo una parità iniziale, l’azzurro ha preso il largo sul 10-6. Nel momento di chiudere, poi, Cassarà ha accusato un problema alla caviglia, con l’assalto che si è fermato per qualche minuto. Alla fine Cassarà ha chiuso comunque l’incontro, passando al turno successivo.

