Scherma

OLIMPIADI TOKYO 2020 - SAMELE: "MEDAGLIA IMPORTANTE, ME LA GODRò DOPO L'ARRABBIATURA"

Scherma - Al microfono di Zoran Filicic Luigi Samele confessa un po' di dispiacere per l'argento, ma anche incredulità: "Sono la prima medaglia per l'Italia? Non lo sapevo, mi avete spiazzato!"

00:02:16, un' ora fa