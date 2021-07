un altro terzo posto nel fioretto femminile a squadre. A firmare la vittoria contro gli Stati Uniti il quartetto Volpi-Errigo-Batini-Cipressa: 45-23 il punteggio finale in una gara sempre dominata, con 8 assalti su nove vinti. Salgono a 5 le medaglie della scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo: dopo gli argenti di Samele (sciabola individuale), Garozzo (fioretto individuale) e della sciabola maschile a squadre e il bronzo della spada femminile a squadre,. A firmare la vittoria contro gli Stati Uniti il quartetto: 45-23 il punteggio finale in una gara sempre dominata, con 8 assalti su nove vinti. Unico rimpianto la semifinale persa sul più bello contro la Francia. Si tratta del 19° podio italiano ai Giochi di Tokyo.

Bronzo al fioretto femminile: stoccata vincente e gioia azzurra

La finale 3°-4° posto

Nella finalina l’Italia dimostra carattere e personalità dopo la cocente delusione con la Francia in semifinale con il crollo di Errigo contro Thibus dopo il vantaggio di addrittura 12 lunghezze. Dopo un avvio sottotono, le azzurre prendono la testa del confronto, per non mollarla più, con Volpi e Batini che al termine del quarto assalto fissano il punteggio sul 20-14. Errigo allunga a +9 (25-16) e Volpi completa l'allungo con la campionessa olimpica Kiefer, battuta 5-4. Si arriva così all’ultimo giro in pedana sul +10 (30-20). C'è spazio anche per la figlia d'arte Erica Cipressa, debuttante ai Giochi, al posto di Batini. Erica è chirurgica, vince 5-1 che equivale al 35-21. Negli ultimi due assalti Volpi e Errigo chiudono 5-1, il finale è 45-23. L’Italia è di bronzo. Domani il tabellone della spada maschile a squadre.

FESTA AZZURRA NEL FIORETTO FEMMINILE: RIVIVI IL BRONZO CON GLI USA

