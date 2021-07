La delusione è tanta in casa Italia dopo l’eliminazione ai quarti di finale della prova a squadra di spada maschile. Gli azzurri sono stati battuti dalla Russia al termine di una sfida che ha lasciato anche qualche strascico polemico per la gestione arbitrale. Marco Fichera, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, però, non trova scuse e analizza la sconfitta: "Non è possibile e non è neanche giusto ad addossare tutte le responsabilità ad una gestione arbitrale, anche se a mio modo di vedere folle. Oggi ci dobbiamo solo leccarci le ferite, prenderci le critiche e andare avanti”.

Marco Fichera - Rio 2016 Credit Foto LaPresse

Lo spadista siciliano vuole comunque rimarcare quello che lui e i suoi compagni hanno fatto in questi cinque anni di attesa: "Quello che vorrei che si sottolineasse e lo dico da persona che vive questo ambiente da vent’anni è che davvero ci abbiamo messo tutto. Chiedo a tutti quindi di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti ci hanno messo in cinque anni di attività”.

Tokyo 2020 La scherma a Tokyo 2020: gare, regolamento e calendario 15/03/2020 A 20:49

Continua Fichera sul cammino olimpico della squadra di spada maschile: “Il risultato è deludente e le critiche ci stanno, ma non accettiamo più, anche da perdenti, le critiche che leggiamo sul nostro professionismo e su quello che abbiamo fatto. Tutto questo non è più tollerabile”.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 MONTANO: "TOKYO 2020 MIA ULTIMA OLIMPIADE? LASCIAMO IN SOSPESO..." 6 ORE FA