Non ci sarà l'Italia nella finale per l'oro della sciabola a squadre femminile. La squadra azzurra va a sbattere contro la Francia in semifinale, cedendo per 45-39. Le azzurre pagano una prima parte di gara disastrosa, dove le transalpine scavano un parziale di 30-14 e il trio Vecchi-Gregorio-Criscio è in totale difficoltà. A quel punto, al posto della terza entra Michela Battiston e per poco non si materializza il miracolo. La friulana è una macchina e manda in crisi Lembach, rimontando fino a un clamoroso 34-32 francese (18-5 di parziale). Ma al cambio di schieramento la musica cambia ancora e il duo Brunet-Berder chiude i conti. L'Italia ora sfiderà la Corea del Sud per la medaglia di bronzo, mentre la corsa all'oro sarà tra Francia e ROC.

BATTISTON INCUBO DELLA FRANCIA, 18 STOCCATE IN SEMIFINALE!

